Малые и средние предприниматели идут в самозанятость

Тенденцию связывают с уменьшением доходов: если заработок опускается ниже 2,4 млн в год, платить НПД в 4% становится выгоднее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС и Корпорации МСП.

На более выгодный налоговый режим переходят ИП, работники микробизнеса и небольших предприятий, отмечается в статье. Налог на профессиональный доход, который платят самозанятые, составляет 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% – от организаций и ИП. Они должны сами отчитываться, сколько заработали и сколько должны заплатить в бюджет.

Ставка для ИП при этом составляет от 6% (регионы могут снижать ее до 1%) до 20% в зависимости от системы налогообложения. Для малого бизнеса диапазон такой же – 6-20%.

При этом в научной статье отмечается, что самозанятость не сопровождается качественным развитием сферы малого и среднего бизнеса. Впрочем, по мнению авторов, в основе роста лежит именно легализация ранее работавших в тени граждан и микробизнесов, а не перерегистрация существующих ИП и предприятий.

«Налог на профессиональный доход, или «налог для самозанятых» – один из самых выгодных для граждан, которые ведут свой бизнес без наемных работников с дохода до 2,4 млн рублей в год. Стать самозанятым может даже индивидуальный предприниматель, если у него также нет работников и выручка не более установленной нормы. Это «безопасный старт», при котором ежемесячно уплачиваются налоги с выручки по ставке 4% или 6%, не сдается налоговая отчетность и при этом есть такие преимущества, как льготное кредитование», – рассказывала ранее Газете Дело директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.