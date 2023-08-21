2,86 млн микрозаймов выдано в июле 2023-го

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,86 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8% (в июне 2023 года – 2,95 млн ед.). Стоит отметить, что выдача микрозаймов сокращается второй месяц подряд.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июле 2023 года, напротив, несколько выросло - на 3,9% (в июле 2022 года – 2,76 тыс. ед.). Данный рост объясняется некоторым сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года.

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июле 2023 года выдано в:

Москве (165,1 тыс. ед.),

Московской обл. (139,0 тыс. ед.),

Краснодарском крае (107,6 тыс. ед.),

Свердловской обл. (102,3 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (98,4 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июле 2023 года выдача микрозаймов уменьшилась в большинстве регионов страны. При этом самое существенное сокращение зафиксировано в:

Архангельской обл. (-5,1%),

Воронежской обл. (-4,8%),

Татарстан (-4,6%),

Саха (Якутия) (-4,6%),

Алтайском крае (-4,4%).

Единственным регионом в топ-30, в котором число выданных микрозаймов за месяц, напротив, немного выросло, стала Москва (+0,2%).

«После роста в начале года, последние два месяца выдача микрозаймов сокращалась, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».