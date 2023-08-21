ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок в Иркутской области

ВТБ в августе на треть увеличил для своих клиентов количество отделений, в которых они могут оформить жилищные кредиты. Сегодня по всей стране для них открыты 200 офисов для ипотечных сделок, наряду с онлайн-сервисами подачи заявки и сопровождения, которые доступны из любой точки. В Иркутской области оформить ипотеку «физически» теперь можно в таких городах, как Зима на ул. Вокзальная, 18, Тайшет на ул. Транспортная, 14 и Усть-Илимск, на пр. Мира, 45.

«Несмотря на общий тренд на цифровизацию ипотеки, многим нашим клиентам по-прежнему комфортнее проводить сделку, лично присутствуя в отделении банка. Для этого мы приняли решение увеличить количество офисов, в которых можно провести ипотечную сделку «физически», в Иркутской области ипотека стала еще доступнее жителям трех городов. При этом наши заемщики во всех городах и населенных пунктах по-прежнему могут получить полностью удаленно все виды кредитов - при покупке строящегося, готового жилья или рефинансировании кредитов. Благодаря развитию дистанционных сервисов, оформить ипотеку заемщики ВТБ могут в любом удобном для себя месте, без привязки к офису агентства недвижимости или банка. Регистрация сделки в Росреестре также проходит онлайн, посещения офиса банка или МФЦ не требуется», - отметила вице-президент банка, управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

В августе ВТБ снизил до 18 лет возраст, начиная с которого заемщики могут получить ипотеку. Одновременно банк смягчил требования к общему трудовому стажу – теперь чтобы стать заемщиком, достаточно проработать всего три месяца вместо полугода. Банк также предложил дисконт для своих клиентов, оформляющих на покупку недвижимости кредит суммой выше 10 млн рублей.