Сколько россияне готовы потратить на отпуск в сентябре?

В сентябре планируют пойти в отпуск 28% россиян, выяснили сервис Работа.ру и СберСтрахование, опросив 3600 человек из всех регионов страны. Примечательно, что 16% опрошенных возьмут полноценный отпуск, а 12% – только несколько дней.

Большинство россиян (60%) при планировании бюджета на отпуск закладывают не более 50 тыс. рублей на человека. Каждый четвёртый (25%) готов потратить от 51 до 100 тыс. рублей, ещё 7% – от 101 до 150 тыс. рублей. 5% готовы заплатить более 200 тыс. рублей за человека, а 3% – от 150 до 200 тыс. рублей.

Интересно, что 40% тех, кто пойдёт в отпуск, планируют поехать в путешествие по России. В топе направлений – Краснодарский край (18%), Москва (16%) и Санкт-Петербург (10%). Также россияне собираются на Алтай, в города Кавказских Минеральных Вод и на Урал (по 6%). Чуть меньше опрошенных отправятся в Дагестан, Карелию, Калининград (по 4%) и города Золотого кольца (3%). В то же время 30% респондентов, планирующих отдыхать в сентябре, останутся дома, а 18% поедут на дачу. За границу отправятся 12% респондентов.

42% опрошенных ответили, что планируют в сентябре непродолжительные путешествия – до 5 дней. 18% респондентов будут в отъезде от 10 до 14 дней. 16% – 6–7 дней, 13% – 8-10 дней, а более 14 дней – 11% участников опроса.