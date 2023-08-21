Еще два водоема Иркутска признали непригодными для купания

Пробы взяли в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара» и реке Иркут в поселке Горького.

«Проверка выполнена аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». Установлено превышение гигиенических нормативов по кишечной палочке и энтерококкам, стрептококкам», – говорится в сообщении мэрии.

Купание в такой воде может привести к бактериальной кишечной инфекции. Жителей просят воздержаться от использования воды для питья и приготовления пищи.

Ранее опасными для купания признали пять водоемов региона. В частности, плавать запрещено: в нижнем бьефе плотины Ангары; в зоне пляжа на Якоби; в заливе около острова Юность; в районе ледокола «Ангара»; в поселке Горького, где расположено место массового отдыха на реке Иркут.