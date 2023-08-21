Игорь Кобзев поблагодарил сотрудников угольной промышленности Эн+ за труд в преддверии профессионального праздника

Глава региона дал старт спартакиады компании «Востсибуголь», которая входит в энергохолдинг Эн+. Лучших сотрудников губернатор лично наградил профессиональными и правительственными наградами.

19 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе поездки в Тулун принял участие в открытии спартакиады сотрудников компании «Востсибуголь», которая входит в энергохолдинг Эн+, и поздравил горняков с профессиональным праздником – Днём шахтёра. Глава региона отметил важность работы шахтёров и выделил значимость их профессии в жизни Иркутской области.

«Знаю, что корпоративная спартакиада проводится много лет. Это стало доброй традицией, укрепляющей сплоченность, взаимодействие, дух коллектива «Востсибугля». Работники угольной промышленности вносят значительный вклад в развитие Иркутской области, обеспечивают экономическое развитие региона и страны. Благодаря труду горняков, который пользуется почетом и уважением, предприятия стабильно работают, и потребители получают доступное и качественное топливо», – сказал Игорь Кобзев, приветствуя участников спартакиады.

Завершился день вечерней программой на центральной площади города. Лучшие сотрудники угольного бизнеса Эн+ получили от Игоря Кобзева профессиональные и губернаторские награды, после чего для шахтеров и горожан состоялся праздничный концерт, хедлайнером выступила группа «Волга-Волга».

«Нашему празднику более 70 лет, немного компаний в регионе, которым удалось сохранить такие традиции. Мы гордимся этим и будем продолжать их поддерживать. Праздник для нас – это не только возможность показать свои спортивные результаты, но и встретиться всем вместе, получить заряд положительных эмоций перед началом самой горячей для угольщиков поры, когда все наши усилия будут направлены на надежное и бесперебойное снабжение региона качественным топливом, чтобы в зимние холода, в каждом доме было тепло и уютно», – сказал Евгений Мастернак, генеральный директор Компании «Востсибуголь».