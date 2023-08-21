В Иркутске ведут работы по благоустройству территории вокруг Суворовского училища

Власти города хотят добиться полной синхронизации работ по благоустройству прилегающей территории: от нижнего контрольно-пропускного пункта до пересечения с улицей Ядринцева.

Там планируют обустроить пешеходную зону и двухполосный автомобильный проезд с гранитными бордюрами. На аллее генерала Калицова проведут озеленение и установят новые светодиодные светильники, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото с сайта мэрии Иркутска https://admirk.ru/

– Приводим в порядок площадку вокруг Суворовского училища, ремонтируем дорогу вдоль аллеи генерала Калицова по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Важно, чтобы будущим курсантам и всем жителям городка ИВАТУ было комфортно. До начала учебного года осталось две недели, поэтому особое внимание уделяем подходам ко всем образовательным и социальным учреждениям, – подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

Напомним, что образовательное учреждение станет первым Суворовским училищем в Сибирском федеральном округе. Его создание поддержали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Правительства России Михаил Мишустин. Учебное заведение возводят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В этом году в училище поступило около 500 заявлений. Ребята сдавали русский, математику, иностранный язык, психологический тест, проверялась их физподготовка, а также здоровье. Чуть меньше половины ребят, 205 человек, успешно прошли испытания.