Введение новых антироссийских санкций не является приоритетом для ЕС

Еврокомиссия считает своим приоритетом в санкционной политике в отношении России добиться выполнения санкций, принятых ранее, а не ввести новые ограничительные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюса Синкявичюса.

– Вопрос о дополнении санкций, включении в эти списки новых лиц поднимается, но в настоящее время приоритетом все же является выполнение санкций, – сказал европейский чиновник.

Он добавил, что особое внимание в ЕС уделяется проблеме обхода санкций при поставках товаров двойного назначения, которые не являются военными, но могут быть использованы в сфере безопасности, а также давлению на российский финансовый рынок.