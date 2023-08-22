Иркутская область войдёт в «Императорский маршрут»

Проект «Императорский маршрут» создан Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ. Проект объединяет 25 регионов страны. Его цель – возрождение историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– В годы правления Императорского Дома Романовых Иркутск был одним из ведущих городов Сибири. В это время его называли «Сибирским Петербургом», «Восточным Парижем», «Сибирскими Афинами». Царская семья всегда была заинтересована в процветании нашего края. В 1891 году будущий Император Николай II лично посетил Иркутск. Конечно, нам важно сохранять и представлять на федеральном уровне богатое культурно-историческое наследие, связанное с деятельностью Императорского Дома, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

В этот же день, 24 августа, состоится торжественное открытие передвижной стендовой выставки «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых». Выставка создана научным коллективом Фонда ЕСПО в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории РАН. Она экспонируется при поддержке ОАО «РЖД».

Просветительская выставка посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской Империи и созданию Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали. Посетители смогут узнать о роли российских императоров в организации и стратегии железнодорожного строительства, влиянии протяженности железных дорог на экономическое, социальное, духовное и культурное развитие местности.

Всего Фондом ЕСПО создано более 15 передвижных выставок, посвященных 300-летней истории императорской России, и все они находятся на экспонировании в различных регионах страны.