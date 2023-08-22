Самая частая причина отказа в приеме на работу – высокие зарплатные ожидания

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие причины чаще всего становятся поводом для отказа в приеме на работу, а также что оценивают работодатели прежде всего, когда смотрят резюме соискателей.

Как показал опрос Службы исследований hh.ru, самое главное, на что смотрят работодатели в резюме кандидатов – это стаж их работы по необходимой должности и специальности, вес этого параметра составил 4,2 балла из пяти возможных. Дальше работодатели оценивают уровень ожидаемой заработной платы (4,1), общий стаж работы и все предыдущие места работы, а также желаемый график работы (по 3,8), только после этого обращают внимание на личные качества, возраст кандидата и уровень образования (3,5). Ниже «тройки» оценили важность в резюме дополнительного образования, рекомендации с предыдущих мест работы (по 2,8), знание английского языка (1,9), а также знание любого второго иностранного языка (1,4).

При этом, когда работодателей попросили назвать причины отказов в трудоустройстве, значимость факторов довольно радикально поменялась по сравнению с теми, которые оценивали на этапе резюме.

Самой распространенной причиной, из-за которой не состоялось сотрудничество, стало несоответствие зарплатных предложений и ожиданий, то есть соискатель хотел бы зарабатывать больше, чем ему готовы предложить в компании (70%). На втором месте оказались личные качества кандидата, а также их несоответствие корпоративной культуре компании (57%), на третьем – недостаточный общий опыт работы у специалиста (47%). Далее идет отсутствие опыта работы по профилю компании (44%), возраст (41%), внешний вид кандидата (35%), невыполнение тестового задания (34%), отсутствие профильного образования (16%), еще 3% опрошенных выбрали вариант «другое», и добавили такие причины, как дикция, наличие долгов в базе службы судебных приставов, неразвитые коммуникативные навыки, слишком высокая эмоциональность и разговорчивость, недостаток технических знаний, а также желание кандидатов работать на удалёнке, которой в компании нет.