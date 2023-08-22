Многие иркутяне позитивно оценивают возможности IT-медицины

Однако большинство по-прежнему не готово доверить алгоритмам собственное здоровье. При этом в IT-медицину мужчины верят чаще женщин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Каждый второй иркутянин (50%) считает, что диагностику и назначение лечения пациентов можно доверить искусственному интеллекту, но 3% уверены, что на алгоритмы можно положиться полностью, а 48% – лишь частично. По мнению 37%, полагаться на искусственный интеллект в медицинских вопросах нельзя, ведь в лечении болезни важно не только правильно назначить медикаменты, но и подбодрить пациента, настроить его на позитив, – сделать это может только «живой доктор».

Сегодня готовы доверить искусственному интеллекту собственное здоровье только 17% иркутян: 3% в этом однозначно уверены, а 14% – скорее согласились бы. Большинство опрошенных (81%) не хотели бы, чтобы в случае их болезни постановкой диагноза и назначением лечения занимался искусственный интеллект: однозначно скептичны 38%, тогда как 41% скорее не готовы на это.И в целом, и в отношении собственного здоровья в возможности искусственного интеллекта мужчины верят чаще женщин. Наиболее позитивно возможности IT-медицины в целом оценивают респонденты до 34 лет (61%), применительно к своему здоровью – от 35 до 44 лет (21%).