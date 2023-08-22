58% нового жилья в России построено населением

Тренд на увеличение доли ИЖС наблюдается с 2020-2021 гг. Данные приводят эксперты Циан.

В 1 полугодии 2023 г. объем жилищного строительства в России составил 52,1 млн кв. м. жилья. Относительно 1 полугодия 2022 г. темпы ввода жилья немного сократились – тогда было построено 52,6 млн м2. Из общего объема ввода 30,4 млн м2. пришлось на строительство жилья населением. Год назад показатель был выше – 32,9 млн м2. Т.е. снижение общего объема строительства относительно прошлого года произошло из-за сокращения ИЖС. Среди причин снижения строительной активности населения можно отметить следующее:

В 2022 г. были введены дома, которые начали строить в 2020-2021 г., т.е. в период «ажиотажа» на загородном рынке, к 2022 г. интерес к загородным домам частично спал (в т.ч. и из-за неспокойной внешней повестки), поэтому объемы ввода (домов, строительство которых закончено в 2023 г.) немного ниже.

В статистику по вводу жилья попадают не только новые объекты, но и построенные несколько лет назад и оформленные в собственность в текущем году («дачная амнистия»). Доля таких объектов от года к году может отличаться, что ведет и к изменениям в статистических рядах (выделить вклад «дачной амнистии» в общий объем ИЖС невозможно, в данных Росстата все объекты учитываются, как только что введенные).

В 1 половине 2023 г. на ИЖС приходится более 58% всего объема ввода жилья. По итогам полугодий население стало опережать девелоперов еще в 2019 г., по итогам целого года – с 2021 г. (53%). В 2022 г. доля по итогам года увеличилась до 56%, правда за счет успешного первого полугодия (во втором полугодии девелоперы ввели немного больше жилья, чем население). До 2021 г. по итогам года на строительство населением приходилось 40-45% всего объема нового жилья.

Динамика доли ввода жилья населением от всего объема жилищного строительства

Рост объемов ИЖС в последние годы был закономерен. Удаленный формат работы во время пандемии коронавируса позволил большую часть времени находиться за пределами города. Среди населения увеличился интерес к жизни в собственном доме (где больше места, меньше контактов с другими людьми.). Вымывание наиболее ликвидных готовых вариантов на загородном рынке в совокупности с утверждением льготной семейной ипотеки на строительство частного дома стимулировали интерес населения к приобретению земельных участков и увеличили темпы ИЖС.

Максимальная доля ИЖС в общем объеме строительства традиционно в Северо-Кавказском ФО (в 1 полугодии 2023 г. – 73%). Только в одном федеральном округе девелоперы ввели больше жилья, чем население - в Северо-Западном (54%) за счет Санкт-Петербурга. По итогам 2022 г. доля ИЖС была меньше половины также в Уральском ФО (45%), сейчас на ввод населением здесь приходится уже 55%. В 2021 г. более половины жилья было введено девелоперами также в Центральном ФО, по итогам 1 полугодия 2023 г. на ИЖС приходится уже 56% всего ввода.

В 1 полугодии текущего года ввод жилья населением превысил ввод жилья девелоперами в 74 субъектах РФ (по итогам 2022 г. таких регионов было 66, по итогам 2021 г. – 64). Максимальная доля ИЖС в Мурманской области, Еврейской автономной области, Ненецком АО и Магаданской области – здесь все 100% введенного в 1 полугодии 2023 г. жилья приходятся на строительство населением. Более 90% от всего объема строительства на ИЖС приходится в Севастополе, Республике Алтай и Чеченской республике. Здесь одни из самых низких объемов ввода застройщиками. Минимальные показатели доли ИЖС в Санкт-Петербурге (7%), Чукотском АО (10%) и Москве (14%), ЯНАО (26%): частный сектор в федеральных городах невелик (в старых границах до расширения территорий практически отсутствует), в северных регионах проживание в индивидуальных домах из-за климатических условий требует существенных вложений средств и труда.

Самые высокие объемы ИЖС зафиксированы в Московской области (13% всего ввода в стране), Краснодарском крае (7%), Ленинградской области (5%), Татарстане (4%), Башкортостане (3%). В столичных агломерациях наиболее распространен формат коттеджных поселков, в южных регионах жизни в индивидуальных домах способствуют комфортные климатические условия, в Татарстане и Башкортостане среди населения популярно проживание в собственном доме. Суммарно на топ-5 лидеров приходится треть ИЖС, на топ-10 лидеров – 45%

Регионы-лидеры по объему ввода жилья населением в 1 половине 2023 г.

В 2020 г. на фоне оживления загородного рынка стали стремительно увеличиваться цены на индивидуальные дома. Если с августа 2019 г. по август 2020 г. средняя стоимость нового загородного дома (построенного за последние 5 лет) в РФ увеличилась только на 3% (с 6,3 млн рублей до 6,5 млн рублей), то с августа 2020 г. по август 2021 г. рост составил уже 29% (до 8,4 млн рублей). С августа 2021 г. по август 2022 г. дома подорожали на 27% (до 10,7 млн рублей), а за последний год – на 13% (до 12,1 млн рублей). Вместе со снижением активности ИЖС и общего интереса к загородному рынку сократились и темпы роста цен.

«В 1 полугодии 2023 г. сохраняется тренд на увеличение доли ИЖС в общем объеме ввода жилья, начавшийся во время пандемии коронавируса. Сейчас на строительство населением приходится уже более 58% всего объема, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. – Развитие ИЖС поддерживается со стороны государства – действует льготная ипотека на строительство загородного дома, причем с июня прошлого года построить жилой дом в рамках программы можно не только с привлечением строительной организации, но и своими силами».