Банки массово ограничивают операции с валютой

Причина – ослабление курса рубля, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Ситибанк объявил, что с 22 августа прекратит принимать наличные доллары и евро в своих кассах, при этом сроки действия ограничений не уточняются. Помимо того, 21 августа «Райффайзен» заявил, что начнет брать комиссию за входящие переводы из других банков, если они осуществляются в долларах США. Ее размер составит 50% от суммы трансакции, при этом она не может быть меньше $1 тыс. или превышать сумму поступления. Ограничения вступят в силу 1 сентября и затронут клиентов-физлиц, а также малый и микробизнес.

Также Совкомбанк с 22 августа начнет избавляться от наличных долларов и евро, увеличив объем их предложения в своих кассах. При этом курс продажи валюты для физлиц будет снижен.

18 августа «Юникредит» ввел комиссию в 5% за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро. Возможность положить на счет сумму больше 100 тыс. условных единиц с этого момента придется согласовывать с банком. Еще раньше – 16 августа – «Ренессанс кредит» ввел в своих кассах комиссию на внесение свыше 10 тыс. долларов и евро в день в размере 10% от суммы.

Напомним, что в пятницу курс доллара вновь пытался уйти ниже 93 руб., но так и не смог закрепиться, завершив день без значимых изменений. Торговая активность по итогам дня осталась высокой, однако основные обороты прошли в первой половине дня, – во второй половине торгов сильного давления на позиции доллара со стороны экспортеров не ощущалось. От пиков понедельника доллар потерял 8 руб., однако текущие уровни американской валюты технически выглядят пока не очень устойчиво. Для, на мой взгляд, необходимо сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров.