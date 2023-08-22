Должников с просрочкой за год стало больше на 3 млн

Вовремя плату по кредитам не вносят 17,7 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ФССП в первые шесть месяцев этого года на исполнении находилось 17,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций. Это на четверть, или на 3,3 млн, больше, чем годом ранее. Их количество увеличивается из года в год. По итогам января – июня 2020-го таких заемщиков было 9 млн, 2021-го – 12 млн, 2022-го – 14,4 млн.

Всего с неплательщиков планируется взыскать 2,5 трлн рублей, отметили в службе. Годом ранее на 1 июля общая сумма составляла 2,4 трлн рублей. Больше всего граждан-должников проживали в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

При сборе долгов с физлиц в пользу банков судебные приставы принимают все меры, предусмотренные законодательством, в том числе по обращению взыскания на денежные средства, заработную плату и иные доходы клиентов, а также на принадлежащее им имущество, рассказали в ФССП. В службе добавили, что принудительное погашение банковских займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам и оплате услуг ЖКХ, а также их закредитованность.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок выплаты потребительского кредита увеличился на полгода. В марте 2023 года средний срок потребительского кредита составил 4,9 года, увеличившись на 0,5 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте 2022 года – 4,4 года).

При этом самый большой средний срок потребкредита в возрастной структуре заемщиков в марте 2023 года отмечен в диапазонах от 50 до 60 лет (5,5 лет), от 60 до 65 лет (5,4 года) и от 40 до 50 лет (5,2 года). В свою очередь, наименьший средний срок потребительского кредита был зафиксирован в возрастных группах до 30 лет: моложе 25 лет – 2,6 года и от 25 до 30 лет – 3,9 года.

Наибольший средний срок потребкредита в регионах РФ в марте 2023 года был продемонстрирован в Пермском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге и Москве (все – по 5,2 года), а наименьший – в Краснодарском крае (4,5 года).

«Последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц. При этом стоит отметить, что потребкредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».