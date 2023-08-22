Смена брендов, потребительских предпочтений и рост группы товаров из Азии – тренды на рынке продуктового ритейла

Покупательские предпочтения активно меняются, заявляют в сети супермаркетов «Слата». На смену одним брендам приходят другие. В этом сезоне отмечен высокий спрос на товары из Азии, экзотические фрукты и новые газированные напитки. Перемены на этом не заканчиваются, очередные изменения компания ожидает в связи с ростом курса доллара – некоторые производители уже предупредили о повышении цен. В компании продолжают внимательно следить за потребительским спросом и ценами и готовы активно менять ассортимент, чтобы покупатель мог выбрать товары по комфортным ценам. Об основных трендах на рынке продуктового ритейла – в нашем обзоре.

1. Вместо «Колы» и «Пепси» – «Черноголовка» и «Добрый»

В сети «Слата» отмечают значительные изменения в продажах в категории сладких газированных напитков в текущем году. Прирост год к году составил +18% в штучном выражении за июль-август.

– В 2022 году официально ушли с рынка такие бренды-бастионы данной категории, как «Кока-Кола» и «Пепси». На них приходилось около 50% продаж на рынке Сибири. Теперь лидерами рынка стали «Добрый» и «Черноголовка» с общей долей продаж 40%, линейки в сети представлены более 70 позициями. В остальном рынок разбился на множество разных брендов, – прокомментировала заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Наталья Рудова.

2. Спрос на снеки вырос на 12%

Набирает востребованность среди покупателей и категория «Снеки» (+12%), где наибольший интерес вызвали чипсы и изделия из кукурузы от российских производителей, продвигаемые известными российскими блогерами.

– В летний период основным драйвером роста категории был закуп инаутов, а именно ввод позиций в ассортимент со скидкой на время проведения промо-акций. В результате получили хороший результат в продажах. Рост всей категории составил +12%, из них наибольший вклад внесли чипсы (+17%) и изделия из кукурузы (+27%), – добавила Наталья Рудова.

3. Новинки из Азии

Продукция из Азии – новый продуктовый опыт и рост интереса среди сибиряков. В топ продаж вошли продукты быстрого приготовления от новых брендов – лапша, грибы в вакуумных пакетах, чука и кимчи.

– Чипсы из ямса – новый продукт в категории снеки, представлен пятью наименованиями в разных ценовых сегментах. После ввода в ассортимент оборот по чипсам из ямса превысил продажи ушедшего с рынка бренда «Принглс» за сопоставимый период, – подчеркнули в компании.

4. Фрукты из Китая – в лидерах продаж

В этом летнем сезоне покупатели супермаркета «Слата» приобрели на 15% больше фруктов и овощей. Наибольшие продажи пришлись на овощи так называемой борщевой группы (картофель, морковь, свекла, капуста), а также бахчевые и экзотические фрукты.

На полках супермаркетов можно найти фрукты из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая. Поставки из Поднебесной занимают в этом году около 25% от всего объема. Главной же особенностью летнего ассортимента «Слаты» стало желтое манго из Китая.

– Манго пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Мы старались, чтобы оно простояло на наших полках весь летний сезон – наравне с яблоками и грушами. Мы везем его из Китая, но по вкусу и качеству оно нисколько не отличается от тайского, ведь это один и тот же сорт, да и выращивается в тех же климатических условиях, – объяснил руководитель направления ВЭД и закупок категории ФРОВ ТС «Слата» Андрей Зудов.

Помимо манго этим летом на прилавках был представлен и крупный черный виноград без косточек из КНР, а также красный, который, благодаря ярко выраженному вкусу, напоминающему ягоду, еще называют земляничным. Новинку распробовали и оценили покупатели, о чем говорят высокие продажи. Кроме манго и винограда из Поднебесной в два раза увеличились продажи (относительно прошлого летнего сезона) и такого зимнего фрукта, как мандарины из ЮАР.

5. Доля промо увеличивается

Покупатели активно приобретают товары по акциям, и «Слата» продолжает наращивать долю промо. На текущий момент она составляет более 25%, а на отдельные категории достигает и 100%.

В компании отмечают рост объемов продаж кондитерских изделий: покупатели стали чаще баловать себя сладостями и мучными изделиями, при этом выбирают более доступный по цене товар.

– Доля промо на кофе в прошлом году была 60-70%, а в этом – 96%, на чай была 50%, а сейчас – 98%. Такой же тренд можем отметить и в кондитерских изделиях, где доля общего промо в категориях составила 50%, а на плиточный шоколад 90%, – резюмировала Наталья Рудова.

6. Цены чувствительны к курсу валют

В сети прокомментировали и возможный рост цен на биржевой товар в связи с ростом курса доллара до 100 руб.

– Изменение цены предполагается по всем чайно-кофейным контрактам по причине ослабления рубля. Крупные производители кондитерской продукции «Марс», «Ферреро», «Объединенные кондитеры», «Победа» публично анонсировали повышение в среднем от 8 до 13%, – отметили в компании.

Также ожидается, что до конца 2023 года в связи с мерами по развитию и увеличению продаж российского вина повысятся пошлины на импортное вино из недружественных стран. Предполагается, что отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.