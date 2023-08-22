Большинство автолюбителей Сибири считают полезными сервисы помощи на дороге

Подавляющее большинство сибирских автолюбителей считают полезными дополнительные сервисы помощи на дороге. Однако пользуется подобными сервисами пока лишь каждый пятый автомобилист (20%), чаще женщины, чем мужчины (21% против 17%), а приемлемая сумма за такие услуги, по оценкам опрошенных, – не более 5000 рублей в год. Остальным водителям хватает ОСАГО и каско. Попросить сторонней помощи автолюбители обычно готовы, если сломалась машина и требуется эвакуация автомобиля. Причем обращаются в таком случае за поддержкой чаще к водителям на трассе, друзьям или родственникам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

54% опрошенных автомобилистов садятся за руль ежедневно (50% мужчин и 38% женщин, 55% автомобилистов в возрасте 25-40 лет). Еще 33% управляют автомобилем несколько раз в неделю, а 7% – несколько раз в год.

Дальние поездки на расстояние более 200 километров в день ежедневно совершают 2%, несколько раз в неделю – 10%, один раз в неделю – 22%, один раз в месяц – 20%, несколько раз в месяц – 16%, раз в год и реже – 12%.

80% при этом не пользуются дополнительными сервисами помощи на дороге: 21% надеется на свои силы, 39% уповают на полис ОСАГО при возникновении проблем на дороге, еще 20% – на полисы ОСАГО и каско. Из тех 20%, которые пользуются подобными сервисами, 14% используют бесплатные предложения автодилеров и лишь 6% оформляют соответствующие дополнительные платные услуги.

Чаще других используют дополнительные сервисы помощи на дороге самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (25%). Реже всего делают это автолюбители во возрастной категории 56+ (14%). Женщины пользуются такими сервисами несколько чаще, чем мужчины: 21% против 17%.

Интересно, что при этом 94% опрошенных считают, что водителям нужны сервисы помощи на дороге: 84% потому что непредвиденные обстоятельства никто не отменял, 10% – как подспорье для неопытных автомобилистов. Только 5% не видят необходимости в подобных комплексных сервисах: 1% рассчитывают на помощь других водителей в случае непредвиденных обстоятельств, еще 4% – на решение проблемы на месте или после вызова эвакуатора.

Чаще всего автомобилисты готовы просить помощи на дороге (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), если требуется эвакуация автомобиля (74%) или сломалась машина (73%). При разряженном аккумуляторе за помощью готовы обратиться 49%, если закончилось топливо – 45%, в случае прокола колеса на дороге – 35%, если заблокировались двери – 25%. За технической консультацией на дороге обратились бы 23%, за юридической в случае ДТП – 19%. Только 1% уверенно заявили, что решат любую проблему на дороге сами, причем это были только мужчины, никто из опрошенных женщин не дал такого ответа.

73% в случае возникновения проблем в пути (открытый вопрос) попросят о помощи водителей на трассе, 64% обратятся к друзьям, 55% – к родственникам, 29% – к ГИБДД, воспользуются консьерж-сервисом или иными сервисами помощи на дороге 25%. Женщины чаще мужчин готовы воспользоваться помощью родственников – 57% против 47%. В свою очередь, мужчины чаще, чем женщины, готовы просить о помощи на дороге друзей: 63% против 56%.

31% согласны заплатить за комплексный сервис, который решит все вопросы с возможными трудностями на дороге, не более 2,5 тысяч рублей ей в год, еще 34% – от 2,5 до 5 тысяч рублей. 14% не против потратить на эти цели 5-10 тысяч рублей в год, 8% – 10-20 тысяч рублей, 2% – 20-30 тысяч рублей и еще 2% – свыше 30 тысяч рублей в год. При этом 10% не готовы в принципе платить за подобный сервис. Чаще всего так отвечали автолюбители в старшей возрастной категории 56-65 лет. Среди мужчин «отказников» больше, чем среди женщин: 16% против 11%.

* Опрос проведен в августе 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.