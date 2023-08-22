Четыре проекта из Братска претендуют на трехмиллионный грант от РУСАЛа

Промежуточные итоги конкурса «Устойчивые города РУСАЛа» подвел Центр социальных программ РУСАЛа. В шорт-лист попали 28 проектов, которые прошли техническую экспертизу и получили самые высокие баллы при оценке независимыми экспертами. Четыре проекта – из Братска. Победители получат гранты до трех миллионов рублей.

Всего для участия в конкурсе, направленного на поддержку, развитие и повышение качества жизни в малых населенных пунктах, было подано 89 заявок. Максимальное число проектов пришло из Ачинска, Братска и Каменска-Уральского – 19, 18 и 16 соответственно.

На следующем этапе, с 23 по 25 августа проектным командам предстоит общественная защита. Номинанты представят экспертам свои инициативы в формате мини-презентаций. Экспертами выступят представители РУСАЛа, местных органов власти и общественности.

Затем на сайте Центра социальных программ РУСАЛа пройдет открытое онлайн-голосование, которое и определит победителей: все желающие смогут ознакомиться с проектами и отдать свой голос за понравившийся. После завершения всех этапов конкурсная комиссия подведет итоги, и победители получат гранты на реализацию своих проектов.

Грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа» проводится впервые, в рамках реализации Стратегии социальных инвестиций компании, для НКО, социальных предпринимателей и учреждений. За основу взят Индекс устойчивого развития городов ответственности – аналитический инструмент, позволяющий оценивать привлекательность городов для жизни и работы, выявлять требующие повышенного внимания сферы, а также анализировать эффективность инвестиций и уже реализованных проектов.

С опорой на Индекс были определены основные направления и города-участники конкурса - Братск, Тайшет, Шелехов, а также Тайшетский и Шелеховский районы в Иркутской области; Ачинск и посёлок Таежный в Красноярском крае; посёлок Белогорск в Кемеровской области; Сорск в Хакасии; Каменск-Уральский в Свердловской области и Бокситогорск в Ленинградской .

Организатор конкурса - Корпоративный благотворительный фонд РУСАЛа «Центр социальных программ» (www.fcsp.ru). Один из крупнейших российских некоммерческих фондов создан в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски для поддержки наиболее полезных и общественно-значимых инициатив. Фонд обеспечивает финансирование всех социальных программам РУСАЛа на территории России.