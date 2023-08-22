ИНК приобрела бытовую технику для общежития Мирнинского техколледжа

ООО «Саханефть» (входит в структуру Иркутской нефтяной компании) приобрело 14 единиц крупной бытовой техники для общежития Светлинского отделения энергетики, нефти и газа Мирнинского регионального технического колледжа в Республике Саха (Якутия).

Новые холодильники и стиральные машины уже установили в местах общего пользования в общежитии техколледжа в поселке Светлый.

В прошлом учебном году компания помогла Светлинскому отделению техколледжа приобрести станцию управления станка-качалки в рамках софинасирования федерального гранта, полученного на создание мастерской по компетенции «Добыча нефти и газа», а также закупила для этой мастерской интерактивные обучающие программы.

— ИНК уже на этапе студенчества проявляет заботу о своих будущих кадрах по добыче нефти и газа. Мы рады, что наши партнеры не только постоянно сотрудничают, но и финансово поддерживают региональный технический колледж в Мирном, заботясь о создании новых мастерских, проводя совместную профориентационную работу, принимая наших студентов на оплачиваемую практику, — отметил директор техколледжа Владимир Березовой.

В ИНК работает комплексная система подготовки кадров «Школа-вуз-предприятие». Для школьников запущен бесплатный образовательный проект «Академия ИНК», а также действуют профильные ИНК-Классы. Студентам адресованы корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, оплачиваемая стажировка. Для молодых специалистов действуют адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте.