Эн+ поддержал акцию «Фасадник», а сотрудники компании привели в порядок фасад дома-памятника

30 корпоративных волонтеров восстанавливали внешний вид 170-летнего дома на улице Лапина. Всего на обновление фасада ушло более 70 литров краски.

Компания уже во второй раз стала партнером традиционной городской общественной акции «Фасадник». Энергетики оказали финансовую поддержку и взяли шефство над одним из объектов. Более 30 корпоративных волонтеров приводили в порядок жилой дом по адресу Лапина, 31А. Работы шли в течение двух дней, сначала сотрудники Эн+ тщательно подготовили поверхности и очистили их от старого покрытия, а после приступили к покраске. Всего было израсходовано более 70 литров краски.

Как отмечают организаторы «Фасадника», дом на Лапина построен в середине 19 века и является памятником регионального значения. Это время считается рассветом деревянного домостроительства в городе. Тогда же появились наличники с волютами – завитками. Фасад дома обшит гладкими широкими досками с угловым соединением «в ус», которое было предписано использовать образцовыми фасадами. Сейчас в доме проживают две семьи, одна их них уже в течение 50 лет.

«Компания Эн+ уже второй год оказывает содействие проекту и выступает в качестве спонсора общегородской акции. Команда волонтеров от Эн+ работала дружно, ярко и с заботой о доме и городе. Благодарим энергетиков за активное участие и будем рады увидеться снова», – Валентина Казимиренок, руководитель проекта «Фасадник».

Городская общественная акция «Фасадник» проходит в Иркутске с 2017 года. Партнеры проекта, волонтеры и горожане приводят в порядок заборы, фасады и дворы зданий, в том числе объектов культурного наследия. Всего за 7 лет в Иркутске покрасили более 120 объектов. В этом году работы проходили по 13 адресам.