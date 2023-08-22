Каждому седьмому иркутянину жалко расставаться со старыми вещами

Иркутянам сложнее всего расстаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что из ненужных вещей особенно жалко выбрасывать горожанам. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

Каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (20%). 11% жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 9% опрошенных.

Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 7%. 5% жалко отправлять в утиль игрушки.

3% иркутянам не могут расстаться со строй мебелью, еще столько же – с детскими вещами. 2% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.

Среди других вещей, с которыми не могут расстаться иркутянам, – музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники и проч.

22% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 14% – напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.