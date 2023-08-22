Команда «Дня Ч» приглашает школы и библиотеки России в «Байкальскую кругосветку»

Читательский эко-проект для детей и подростков, посвященный Дню Байкала и организованный командой праздника чтения «День Ч» в партнерстве с Иркутским областным отделением Всероссийского общества охраны природы, пройдет с 7 по 28 сентября. Участников ждут онлайн-встречи с авторами современных художественных и научно-популярных книг о Байкале, а также занятия по книгам: игры, квизы, эксперименты, творческие задания.

В начале сентября в России празднуется День Байкала. Озеро с каждым годом привлекает всё больше внимания самых разных людей: туристов, экологов, ученых, деятелей культуры. А федеральные издательства выпускают всё новые книги о Байкале для детей и взрослых, рассказывающие интересные научные факты, удивительные легенды и истории.

– Именно эти издания станут основой увлекательного книжного путешествия. С 7 по 28 сентября с участниками «Байкальской кругосветки» встретятся онлайн иллюстраторы Аня и Варя Кендель («Смотри: Байкал!»), редактор издательства «Настя и Никита» Алина Дальская («Байкал. Прозрачное чудо планеты»), писатель и иллюстратор Аня Федосеева («Бай, гал! Дорога к огненному озеру»), ученый Ольга Шадрина («О том, как нерпы попали в Байкал»). После общения с авторами участников проекта ждут книжные занятия разных форматов – мы подготовили для кураторов площадок подробные сценарии, – рассказала соорганизатор «Дня Ч» Анна Масленникова.

«Байкальская кругосветка с Днем Ч» ориентирована на детей 6-14 лет. Проект призван привлечь внимание к совместному чтению, досугу взрослого и ребенка, в игровой и творческой форме познакомить детей с современными книгами о Байкале, флорой и фауной озера, его историей и культурой. Партнером проекта выступает Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы.

– Этот замечательный проект дает возможность всем нам, детям и взрослым, еще больше узнать о бесценном творении природы, каким является Байкал! Уверена, что участники «Байкальской кругосветки» получат новые знания и, конечно, самые положительные эмоции, – прокомментировала председатель Иркутского областного отделения ВООП Вера Шлёнова.

Присоединиться к проекту могут школы, библиотеки, экологические центры из разных регионов России. Чтобы стать соорганизатором, зарегистрировать площадку и получить подробную информацию и рабочие материалы, нужно до 3 сентября (включительно) пройти регистрацию по ссылке.

Генеральным партнером нового проекта – как и других инициатив команды «Дня Ч» – выступает Иркутская нефтяная компания.

– Проект «День Ч» постоянно развивается, создает новые коллаборации, предлагая оригинальные форматы событий, рассчитанных на взрослую и детскую аудитории. Партнерство с Всероссийским обществом охраны природы откроет новые возможности для «Дня Ч», который уже прошел большой путь от камерных книжных акций до события межрегионального масштаба. Акцент нового проекта на экологическую проблематику соотносится с повесткой устойчивого развития, которой группа компаний ИНК уделяет особое внимание, – сообщил представитель «ИНК-Капитал» Сергей Евчик.