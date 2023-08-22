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Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-3 лучших премиальных карт

Карта Mir Supreme Банка Уралсиб  вошла в Топ-3 рейтинга лучших премиальных дебетовых карты этой категории в августе 2023 года. Рейтинг составлен порталом Выбери.ру.

При проведении исследования эксперты портала сравнили такие важные параметры дебетовых карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, максимально возможный процент кешбэка, размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, набор привилегий в программе лояльности, получение дохода на остаток средств на счёте карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности по карте.

Карта Mir Supreme Уралсиба выпускается в составе пакетов услуг банка Premium Light и Premium и объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир». 

Более подробно о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKcmtd

/ Сибирское Информационное Агентство /
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