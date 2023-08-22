Как правильно сбить цену на недвижимость? Советы инвестора

Возможности для торга на рынке вторичной недвижимости Москвы в 2023 году значительно снизились, однако покупатели продолжают активно пытаться снизить цену. Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал о плохом тоне при переговорах по снижению цены.

«Сегодня плохим тоном в переговорах по снижению цены считается ругать квартиру при собственнике. Это приводит к тому, что собственник сразу негативно настроен к покупателю», – Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Также дурным тоном при торге является торг с собственником во время просмотра квартиры. Безусловно, собственник от неожиданности может снизить цену, но практика показывает, что спустя пару часов он может перезвонить и, сославшись на мнение близких людей, отказаться от этого снижения.

Третьим дурным тоном при торге считается разговор о снижении цены по телефону без просмотра самой квартиры.