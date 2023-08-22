Россияне оценили возможность стать миллионерами

Лишь каждый десятый житель России называет себя миллионером, но многие хотят — и планируют в ближайшие годы — ими стать: в основном за счет формирования сбережений, увеличения рабочей нагрузки и инвестиций. Таковы результаты опроса, проведенного УК ПСБ в июле среди 1500 граждан старше 18 лет из всех федеральных округов.

Всего 10% респондентов положительно ответили на вопрос, могут ли они назвать себя миллионерами. Свыше половины хотели бы стать миллионерами. В то же время значительной части граждан — каждому третьему — это оказалось не нужно.

При этом в России нет однозначного понимания термина “миллионер”: у каждого свои представления о человеке в этом статусе. Например, всего 23% опрошенных воспринимают это слово буквально и называют им обладателей 1 млн руб. Большинство же считают миллионерами владельцев куда более крупных сумм: 28% — $1 млн и более, 25% — не менее 30 млн руб., 13% — как минимум 20 млн руб. и 11% — от 10 млн руб.

Более половины респондентов считают 1 млн руб. значительной суммой денег. Для каждого пятого (22%) это средняя сумма, а для четверти опрошенных (23%) - небольшие деньги.

Почти половина участников опроса (47%) в обозримой перспективе рассчитывает накопить 1 млн руб. По оценкам 19% из них, сделать это у них получится менее чем за год, а 24% рассчитывают уложиться максимум в два года.

Большинство респондентов стремятся сформировать финансовый капитал посредством создания сбережений (откладывают деньги 44% опрошенных), увеличения рабочей нагрузки (34%) и инвестирования на фондовом рынке ( 23%).