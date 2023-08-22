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10 российских акций с признаками пузыря

Эксперты БКС Мир инвестиций назвали десять российских акций, в которых есть признаки пузыря. Это означает, что данный актив сильно переоценен. При чем без объективных причин. Как правило, пузыри образуются в низколиквидных акциях.

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– Для инвесторов пузыри опасны тем, что рано или поздно они лопаются — цена начинает возвращаться к фундаментально обоснованным уровням, которые, как правило, будут близки к значениям до начала разгона. Причем из-за низкой ликвидности выйти из бумаг бывает проблематично, – предупреждают эксперты.

ТОП-10 российских акций с признаками пузыря

  1. Лензолото
  2. Центральный телеграф
  3. Россети Ленэнерго
  4. Россети Кубань
  5. Россети Сибирь
  6. ТНС энерго
  7. Саратовэнерго
  8. Астраханская энергосбытовая компания
  9. НКХП
  10. ТГК-2

Отметим, что в последние месяцы в акциях третьего эшелона происходят очень сильные движения, дневные объемы торгов по ним порой превышают обороты традиционных рыночных бумаг. По мнению экспертов, в секторе с начала года надулся полноценный пузырь. Аномальные движения во многом являлись результатом крупных спекуляций. Мосбиржа сокращала лимиты дневного прироста по ряду акций со стандартных +40% до +10%, однако результата это не дало, спекуляции продолжаются. В связи с этим недавно Московская биржа опубликовала обращение к инвесторам, в котором предупредила о необходимости принятия взвешенных инвестиционных решений. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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