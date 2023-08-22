В Иркутске красят ограждения на мостах и путепроводах

Всего на уборке автомобильных дорог, тротуаров, мостов и подходов к ним ежедневно задействовано более 200 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

– Следим за состоянием бетонных ограждений на мостах и путепроводах. За последние сутки выполнили их покраску на улицах Урожайная, Полярная, Трактовая, Лермонтова, Юрия Тена, на проспекте Маршала Жукова. Перед этим проводим мойку ограждений, – отметил директор МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.

В ночное время в городе организована механизированная очистка дорог: подметально-уборочную технику выводят, когда снижен поток машин. Минувшей ночью муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» наводило порядок на Полярной, Рабочей, Байкальской, Култукской, Сурикова, Маяковского, Лермонтова, Воровского, Безбокова, Марата, Ленина, Сурнова, объездной микрорайона Ново-Ленино и других участках.

Кроме того, продолжают косить траву на газонах. Вручную убирают остановки общественного транспорта, заездные карманы, подметают пешеходные переходы, собирают опавшую листву.

Около 120 человек трудятся в парках и скверах: следят за чистотой общественных пространств, ухаживают за клумбами, проводят стрижку газонов, живых изгородей и санитарную обрезку деревьев.