Спрос на кредиты под залог недвижимости вырос более чем в 2 раза

Сбер выдал почти 8 тыс. кредитов по программе «Н ецелевой кредит под залог недвижимост и» с января по июль 2023 года — это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в 2,2 раза и превысила 20 млрд рублей.

Положительную динамику аналитики Домклик наблюдали в течение года: во втором квартале 3,7 тыс. человек взяли нецелевой кредит, получив от Сбера почти 10 млрд рублей заёмных средств. Это на 27% больше, чем в первом квартале.

Чаще всего в 2023 году такой кредит брали в Московской области (объём выдач 2,8 млрд рублей), Москве (2,9 млрд), Краснодарском крае (1,4 млрд) и Санкт-Петербурге (1,4 млрд).

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Осенью прошлого года мы существенно улучшили условия кредита под залог недвижимости: расширили перечень залоговой недвижимости, снизили размер минимальной суммы кредита до 300 тыс. рублей и добавили возможность взять такой кредит без подтверждения дохода. Всё это привело к росту спроса на программу в этом году».

По данным аналитиков Домклик, в среднем по стране размер займа по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» составляет 2,7 млн рублей, средний ежемесячный платёж — 35,1 тыс. рублей, а средний срок кредитования — 16 лет.

Напомним, получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. Также сделать это могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

В качестве залоговой недвижимости может выступать квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок, гараж.

Кредит выдаётся на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма — 20 млн рублей, минимальная — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос не нужен.