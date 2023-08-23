Как прорубить «окно в Азию» – эксперты о том, как Сибирь может обеспечить новые точки роста для экономики России

«Окно в Азию по своей значимости должно быть сравнимо с Петровским окном в Европу. И для того, чтобы сделать ее реальностью, потребуются решения, которые сопоставимы по масштабу со столыпинской реформой», – заявил экс-губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании Столыпинского клуба, посвященного стратегии развития Сибири в новых экономических условиях, сообщает «Газета.RU».

Эксперты, представители власти и бизнесмены из ключевых промышленных центров Сибири –Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Саяногорска – собрались в начале августа в Москве и обсудили меры, которые требуется принять для достижения целей «Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года», утвержденной правительством в начале этого года.

Эксперты уверены, регион, в котором сосредоточены основные богатства страны, может обеспечить экономике России новые точки роста. А учитывая текущий разворот на восток, Сибирь должна стать не только центром промышленного развития страны, но и опорным макрорегионом для наращивания экспорта. Однако для разворота на восток необходима инфраструктура, которая в настоящее время только начинает развиваться.

При этом текущая модель экономики сибирских регионов опирается на добычу полезных ископаемых и их вывоз за рубеж, в то время как новая модель требует создания предприятий глубокой переработки сырья, наукоемкой промышленности, широкого внедрения цифровых решений. Только такой подход может обеспечить технологический суверенитет страны.

Что для этого необходимо сделать?

По мнению одного из соавторов стратегии развития, главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, в Сибири необходимо повышать как объемы валового регионального продукта, так и доход на душу населения.

Председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина, основатель компаний Эн+ и Русал Олег Дерипаска уверен, для решения текущих задач сибирским регионам нужны экономические и административные меры поддержки. По словам бизнесмена, поворот на Восток идет — и все, что оказалось потеряно в Европе, «мы за 4-7 лет наверстаем в Азии, причем не только в Китае. Потенциал огромный».

По его мнению, при привлечении рабочей силы и создании условий для запуска нового экономического цикла, ВВП России за следующие 10 лет может быть удвоен, а ВРП Сибири утроен.

Сенатор и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс предложил создать Корпорацию развития Сибири.

«Для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно начать хотя бы с одного, но принципиально важного управленческого шага: создания федеральной корпорации развития Сибири», – заявил Александр Усс.

Напомним, в начале 2023 года власти РФ утвердили новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. Соответствующее распоряжение 26 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В соответствии со стратегией, объем инвестиций в основной капитал предприятий, работающих на территории макрорегиона, к 2030 году может превысить 30 трлн рублей. Новая стратегия социально-экономического развития Сибири предполагает реализацию инвестпроектов в рамках восьми индустриальных кластеров во всех регионах округах: "Нефть и газ", "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Драгоценные металлы", "Переработка алюминия", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Цветные и редкоземельные металлы" и "Уголь". Стратегия включает три этапа. Первый — с 2023 по 2025 год — предусматривает реализацию проектов, находящихся в высокой стадии готовности. Второй этап – с 2026 по 2030 год – предполагает трансформацию социально-экономического развития сибирских регионов. И третий, с 2031 по 2035 год, должен обеспечить выход регионов "на более высокий уровень самодостаточности, а также снижение доли бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах".