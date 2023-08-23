Ремонт моста через Лену в Усть-Куте начнут в этом году

По информации Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, к капитальному ремонту моста через реку Лена в Усть-Куте подрядчики смогут приступить в этом году.

В настоящее время проект готов, контракт на капитальный ремонт мостового перехода заключен, работы будет выполнять подрядная организация ООО РСП «Топка». Мост построен в 1989 году. Его длина составляет 394,79 м.

«Согласно контракту, работы должны быть завершены в конце 2024 года», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Напомним, что в 2021 году во время рабочей поездки в Усть-Кут губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость приведения моста через Лену в нормативное состояние, так как его можно эксплуатировать только с ограничениями по скорости и нагрузке автомобилей.