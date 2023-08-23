19 черных кредиторов обнаружили на финансовом рынке Приангарья

С января по июнь 2023 года в Иркутской области выявили 19 финансовых нелегалов. Каждая из этих компаний, выдавая займы, нарушала закон.

Основная часть организаций работала без лицензии Банка России под видом микрокредитной компании или ломбарда. Еще несколько незаконных предприятий действовали по схеме, когда под вывеской ломбарда маскировался комиссионный магазин, который не гарантирует сохранность залогового имущества. Большинство нелегалов действовали в Иркутске, еще несколько — в Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском. Одна из компаний работала через страницу в социальной сети.

«Черные кредиторы пытаются всячески привлечь клиентов, в том числе и рекламой в социальных сетях, обещая быстрые и выгодные займы. При выборе компании нужно быть очень внимательными. Основная проблема в том, что в случае, если вы, вдруг, по каким-то причинам не сможете вовремя вернуть деньги, то нелегал, в отличие от добросовестного участника финрынка, может применять незаконные способы взыскания долга. Так вы потеряете имущество, которое оставляли в залог. Поэтому прежде, чем подписать договор, обязательно проверьте организацию. Это поможет обезопасить себя от возможных рисков», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.