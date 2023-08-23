Спрос на специалистов по HR-автоматизации за полгода вырос на 70%

Аналитики CRM-системы для рекрутмента Talantix вместе со службой исследований hh.ru провели анализ запросов российских компаний и госучреждений на экспертов по подбору персонала, которые обладают навыками HR-автоматизации.

В первые шесть месяцев 2023 года российский бизнес показал высокую заинтересованность в автоматизации HR-процессов.

Так, каждая третья размещённая вакансия для HR-специалистов в первом полугодии текущего года – это запрос на экспертов с навыками работы в автоматизированных системах по подбору и управлению персоналом. Количество таких запросов на 70% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Май и июнь 2023 года – пиковые месяцы спроса на специалистов по HR-автоматизации. Каждая вторая размещённая вакансия в профессиональной области «Управление персоналом» содержала требование автоматизации HR-процессов, а общее количество таких запросов в эти месяцы выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество вакансий для экспертов по HR-автоматизации за первое полугодие 2023 года разместили ретейловые компании, девелоперы, ИТ-бизнес, логистические компании, производители продуктов питания.

Выше всего запрос на экспертов по HR-автоматизации у представителей энергетической и добывающей отраслей, логистики, агробизнеса, а также у компаний, которые занимаются управлением многопрофильными активами.

Умение работать в автоматизированных системах по подбору и управлению персоналом указано как обязательное требование в 43,3% размещённых вакансий этих бизнесов.

Автомобильный бизнес, фармацевтические компании, агрохолдинги, химические и металлургические предприятия, нефтегазовые добывающие компании, а также государственные учреждения и операторы ЖКХ искали экспертов по HR-автоматизации в каждой третьей вакансии в профессиональной области «Управление персоналом». Финтех, ИТ-разработчики, консалтинговые компании – в каждой четвёртой.

Тренд на автоматизацию HR-процессов поддерживают компании во всех регионах России.

В целом показатели этих регионов, в которых локализованы бизнесы из различных отраслей, отображают общероссийский тренд на автоматизацию HR-процессов и растущий спрос на профильных экспертов в 2023 году. Наибольший спрос на экспертов по организации и управлению процессом найма в автоматизированных системах наблюдается в субъектах РФ с высокой деловой и бизнес-активностью.

На них приходится 60% всех вакансий для экспертов по HR-автоматизации, размещённых за шесть месяцев 2023 года на hh.ru в России.

Каждая вторая вакансия для HR-экспертов, опубликованная на hh.ru в первом полугодии 2023 года в Московской области и Красноярском крае, содержала требование автоматизации подбора и управления персоналом, в остальных восьми приведённых регионах – каждая третья.