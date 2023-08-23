Миграционный отток населения Иркутской области сократился в 8 раз в первом полугодии

В первом полугодии 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, естественная убыль сократилась на 28,6%, миграционный отток населения – в 8 раз. Данные приводит Иркутскстат.

Наибольшее количество детей зарегистрировано у женщин в возрасте от 30 до 34 лет – 27,1% общего числа новорожденных. У молодых мам (до 20 лет) родилось 606 детей (5,2%), у женщин старше 40 лет – 557 новорожденных (4,8%).

Из общего числа родившихся детей 36% составляют первенцы, 32% – вторые дети в семье, 21% – третьи и 11% – четвертые и более. Сохраняется тенденция снижения младенческой смертности – на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

За полгода зарегистрировано 6623 брака и 6398 разводов. На 1000 браков пришлось 966 разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число браков увеличилось на 1,2%, разводов – на 8,4%.

За 6 месяцев в Иркутскую область из других регионов России и зарубежных стран прибыли 9,6 тыс. человек (на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), выбыли – 10,3 тыс. человек (меньше на 31,5%).

Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. По международной миграции зафиксирован положительный результат.

Прирост населения (801 человек) получен как за счет мигрантов из СНГ, так и других зарубежных стран. Миграционные передвижения внутри области, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, незначительно увеличились, место постоянного жительства сменили 12,8 тыс. человек (в 2022 г. – 12,1 тыс. человек). Из них 7,7 тыс. человек обосновались в городах и рабочих поселках и 5,1 тыс. – в сельской местности.