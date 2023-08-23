Изменения в природоохранное законодательство потребуются для развития трассы «Байкале»

Дорога Р-258 «Байкал» является основным транзитным участком, соединяющим западную и восточную части страны, и играет важную роль в развитии автомобильного туризма.

– Очевидно, что сегодня трасса «Байкал» становится более современной и безопасной. В 2020 году введен в эксплуатацию участок с 47 по 55 километры – так называемый обход «Тещиного языка». В следующем году завершится строительство участка с 26 по 47 километр – обхода села Моты. Однако серьезной реновации требует участок, подходящий к южной части озера Байкал, – отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

Участок трассы с 87 км по 100 км расположен в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством здесь ограничены практически любые виды деятельности.

– Мы предлагаем депутатам поддержать внесение изменений в закон. Только в этом случае появятся возможности выполнить работы по строительству или реконструкции федеральной автомобильной дороги, – сказал Николай Рейнет.