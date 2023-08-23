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Дальневосточный банк поднял ставки по вкладам до 10,5%

Ставки по вкладам от Дальневосточного банка выросли – сейчас они превышают 10% годовых. Например, вклады с повышенной доходностью «Новые возможности» и «Новые возможности онлайн» увеличились до 10,5% годовых при размещении средств на 186 дней и ежемесячной выплате процентов.

– Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей. Открыть вклад «Новые возможности» можно в офисах Дальневосточного банка, а «Новые возможности онлайн» - за пару кликов в вашем смартфоне с помощью мобильного приложения «ДВ банк», – говорится в сообщении банка.

Вклад можно открыть при соблюдении одного из условий:

  • отсутствие у Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней действующих вкладных счетов, текущих счетов и счетов «До востребования»;
  • поступление денежных средств на счета Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней до даты открытия Вклада на сумму не менее 50 000 руб. (за исключением переводов между собственными счетами Клиента в Банке).
Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:LdtCKDct1

/ Сибирское Информационное Агентство /
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