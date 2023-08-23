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Вклады Дальневосточного банка вошли в ТОП-15 лучших по России

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-15 самых выгодных банков для открытия вклада по уровню максимальных ставок отдельных продуктов по итогу июля 2023 года, сообщает сервис Brobank.ru.

Рейтинг опирается на средний уровень максимальных ставок, указанных в отчетности финансовых учреждений, то есть, фактически, на начисляемую наибольшую доходность по итогу июля 2023 года.

«Наши вклады – одни из самых надёжных и востребованных продуктов, которые пользуются устойчивым спросом наших клиентов. Мы рады, что они получили заслуженное признание экспертного сообщества», - прокомментировал Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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