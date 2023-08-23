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Примсоцбанк проводит «Распродажу кредитов»

Только с 23 по 25 августа в Примсоцбанке пройдёт «Распродажа кредитов». В рамках акции можно будет оформить кредит по сниженной ставке – 9,9%.

- Исходя из нашего опыта, перед началом учебного года значительно возрастает спрос на кредитные продукты. И в этом месяце – с 23 по 25 августа - мы предлагаем оформить кредит на отличных условиях. Воспользоваться денежными средствами для того, чтобы оплатить обучение, собрать ребенка в школу или догулять теплый осенний отпуск, вы сможете в этот же день, - комментирует Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит выдается на сумму от 20 000 до 1 000 000 рублей, на срок 2 года. Без поручительства. На сумму до 500 000 рублей не нужны документы, подтверждающие доход и трудоустройство. Потребуется страхование жизни и здоровья заёмщика.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк erid:LdtCKDxMw

/ Сибирское Информационное Агентство /
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