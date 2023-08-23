Сотрудники Примсоцбанка покорили Эльбрус

Команда Примсоцбанка поднялась на вершину Эльбруса. 9 августа 2023 года сотрудники подняли флаг банка в самой высокой точке России и Европы на высоте 5642 м, подтвердив тем самым, что коллектив способен упорно двигаться к цели и достигать новых вершин не только в бизнесе.

Команда состояла из 10 сотрудников – участников корпоративного проекта «Вперед к вершинам». На протяжении 2023 года коллеги активно посещали высочайшие точки Приморского края, которые входят в список Приморского Барса. Восхождение на высочайшую вершину страны стало главным достижением в послужном списке спортсменов.

- Перед восхождением мы провели в Приэльбрусье пять акклиматизационных дней и один день отдыха - рассказал руководитель группы Сергей Горох, начальник отдела корпоративного инновационного развития. Высоту набирали постепенно, забираясь с каждым днем все выше и выше – озеро Доргун-Орун-Кель, водопад Девичьи Косы и Обсерватория, Приют 11, скалы Пастухова. Максимальная высота на акклиматизации достигала 5.100м. – Косая полка. Все участники хорошо перенесли акклиматизацию и сохраняли позитивный настрой на протяжении всего восхождения.

Штурм начался рано утром 9 августа. В 08:15 местного времени все участники команды вышли на вершину. - Здоровый образ жизни и физическая активность сотрудников – неотъемлемая часть корпоративной культуры Примсоцбанка, – добавляет Светлана Борисенко, начальник управления по персоналу и организационному развитию. На протяжении многих лет команда банка принимает участие в различных спортивных мероприятиях – спартакиады, забеги, различные турниры и прочие спортивные мероприятия. Мы регулярно организуем походы в горы, выезды на природу, внутренние корпоративные состязания в разных дисциплинах.