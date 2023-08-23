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В Примсоцбанке выросли ставки по "западным" вкладам

В Примсоцбанке выросли ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Спринт 31 Запад», «Спринт VIP Запад» и «Спринт 4 Запад».

Ставка по вкладу «Спринт 31 Запад» теперь составляет 10,1%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%. Доступна пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.

Ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» выросла до 10,6%. Вклад открывается на 91 день, первоначальный взнос – 500 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке «До востребования». Доступна пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.

Ставка по вкладу «Спринт 4 Запад» составляет 11,1%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 122 дня. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Пролонгация доступна. Возможно открыть вклад в пользу третьего лица.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк erid:LdtCKEHqs

/ Сибирское Информационное Агентство /
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