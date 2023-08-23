ПСБ поддерживает компании МСБ в проектах диверсификации ОПК

ПСБ, наряду с оказанием финансовой поддержки проектов диверсификации ОПК, особое внимание уделяет развитию нефинансовых сервисов, помогающих выстраивать кооперацию с компаниями малого и среднего бизнеса, а также выводить продукцию на рынок. Такая кооперация и взаимодействие с МСБ направлены на повышение технологического суверенитета ОПК. Об этом рассказал Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2023» в рамках выступления на стратегической сессии «Индустриализация 2.0: новые возможности кооперации малых предприятий, организаций ОПК и крупного бизнеса в рамках диверсификации и импортозамещения».

По словам Антона Дроздова, объем бизнеса ПСБ в сегменте малого и среднего предпринимательства сейчас превышает 1 трлн рублей. ПСБ принимает активное участие в госпрограммах поддержки МСП, является технологическим лидером по онлайн-кредитованию и цифровым сервисам для малого бизнеса. Банк также активно развивает отраслевую экспертизу и создает нишевые решения для клиентов.

«В работе над проектами диверсификации и импортозамещения мы предлагаем компаниям малого и среднего бизнеса и предприятиям ОПК широкий спектр банковских и небанковских финансовых продуктов, включая льготное кредитование, а также консалтинговые и экспертные услуги, которые позволяют оценить рыночные перспективы продукции клиентов, находить технологических партнеров», - сказал Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ.

Он также добавил, что ПСБ разрабатывает и предлагает «сквозные» меры поддержки на всем жизненном цикле проектов от НИОКР до масштабирования продаж. В этих процессах задействована вся экосистема группы ПСБ.