Россельхозбанк запускает обучающий проект для аграриев

Россельхозбанк при сотрудничестве с отраслевыми ведомствами и компаниями-партнерами проведет серию образовательных эфиров, круглых столов и конференций на базе информационно-обучающей платформы для предприятий АПК - «Своё Медиа».

Серия обучающих мероприятий стартует в третьей декаде августа и продлится до конца года. В рамках сессий аграрии всех регионов России смогут узнать о современных методах управления агробизнесом, законодательных изменениях в АПК, новых правилах субсидирования и доступных льготах. Фермеры, представители аграрных предприятий и просто люди, заинтересованные в сельском хозяйстве, могут принять участие в образовательных мероприятиях в онлайн-формате совершенно бесплатно.

«Уже порядка двух лет мы развиваем информационно-обучающую платформу «Своё Медиа» в рамках экосистемы для предприятий АПК, где ежедневно публикуются актуальные новости в отрасли сельского хозяйства, экспертные статьи по старту и развитию агробизнеса, проходят онлайн-трансляции с представителями реального бизнеса и научной сферы. Постоянными посетителями нашей платформы являются десятки тысяч фермеров по всей России. За это время мы накопили значительную экспертизу и понимание того, какие вопросы в большей степени волнуют фермеров и требуют дополнительного изучения, поэтому решили осветить именно их в предстоящих образовательных сессиях. Подобный проект позволит аграриям значительно расширить свои знания не только в предметной области, но и в смежных, актуальных для них, направлениях, таких как, например, маркетинг и продвижение, законодательные изменения, доступные программы субсидирования», - прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Эксперты проекта - представители отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций, провайдеры агротехрешений, представители НИИ по селекции и генетике и другие партнеры экосистемы Своё. В частности, первые образовательные эфиры по вопросам субсидирования и льготного финансирования агробизнеса, срокам и правилам подачи заявок на субсидии пройдут с участием представителей Министерства сельского хозяйства и Центра компетенций Московской области. Оператор государственной системы маркировки «Честный знак» проведет ряд обучающих эфиров в преддверии внедрения обязательной маркировки для крестьянско-фермерских хозяйства и сельскохозяйственных производственных кооперативов с 1 декабря 2023 года. Специалисты платформы «Своё Фермерство» поделятся экспертизой в рамках таких важных образовательных блоков, как маркетинг, продвижение и развитие бизнеса. Участники обучающих мероприятий смогут узнать о дополнительных возможностях монетизации агробизнеса через развитие агротуризма, подключение цифровых каналов продаж и маркетинговых инструментов. А партнер экосистемы – федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» расскажет о возможностях расширения сбыта в агросекторе через участие в закупочных процедурах.

Кроме того, в рамках образовательных сессий будут освещены такие актуальные темы как импортозамещение в сельскохозяйственном машиностроении и производстве запчастей, племенное животноводство и подбор пород, организация бизнеса на рынке аквакультуры и другие.

Трансляции эфиров и конференций будут проходить на платформе для предприятий АПК «Своё Фермерство» в разделе «Своё Медиа». Анонсы предстоящих мероприятий на ежедневной основе публикуются на сайте и в социальных сетях проекта. Кроме того, пользователи могут подписаться на уведомления по электронной почте, чтобы не пропустить важное мероприятие.