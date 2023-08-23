Несколько скверов благоустроили в Иркутской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Они победили во Всероссийском онлайн-голосовании территорий и дизайн-проектов благоустройства, прошедшего в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Полностью готовы:

Падь Долгая в Университетском микрорайоне Иркутска;

бульвар в микрорайоне Октябрьском Саянска;

сквер по улице Интернациональной в Усолье-Сибирском;

общественная территория «Богатырь» в селе Хомутово Иркутского района;

площадь в 20-м квартале Шелехова;

сквер по улице Ленина в Тайшете.

Почти готов парк «Патриот» на улице Ширямова в областном центре. На финишную прямую вышло благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне Угольщиков Тулуна. Также заканчиваются работы по скверам в 88 квартале и по улице Карла Маркса в Ангарске.

«Жители видят изменения, которые происходят в городах и поселках региона благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Территории преображаются, становятся более комфортными, и все это при непосредственном участии населения, которое решает, какие именно скверы и парки должны быть благоустроены в первую очередь», – говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что в 2023 году для голосования была выбрана 61 территория в 18 муниципальных образованиях региона. В победители вышли 25 проектов, которые будут реализованы в 2024 году.