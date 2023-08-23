Несколько скверов благоустроили в Иркутской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Они победили во Всероссийском онлайн-голосовании территорий и дизайн-проектов благоустройства, прошедшего в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Полностью готовы:
- Падь Долгая в Университетском микрорайоне Иркутска;
- бульвар в микрорайоне Октябрьском Саянска;
- сквер по улице Интернациональной в Усолье-Сибирском;
- общественная территория «Богатырь» в селе Хомутово Иркутского района;
- площадь в 20-м квартале Шелехова;
- сквер по улице Ленина в Тайшете.
Почти готов парк «Патриот» на улице Ширямова в областном центре. На финишную прямую вышло благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне Угольщиков Тулуна. Также заканчиваются работы по скверам в 88 квартале и по улице Карла Маркса в Ангарске.
«Жители видят изменения, которые происходят в городах и поселках региона благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Территории преображаются, становятся более комфортными, и все это при непосредственном участии населения, которое решает, какие именно скверы и парки должны быть благоустроены в первую очередь», – говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, что в 2023 году для голосования была выбрана 61 территория в 18 муниципальных образованиях региона. В победители вышли 25 проектов, которые будут реализованы в 2024 году.