Темпы роста деловой активности в июле ускорились

Согласно Индексу RSBI, который в июле составил 57,1 пункта и второй месяц подряд выходит на исторические максимумы, текущая динамика деловой активности малого и среднего бизнеса свидетельствует об ускорении темпов ее роста по всем ключевым компонентам.

Компонента Продажи впервые за два года вышла в зону роста, достигнув максимального значения с конца 2019 года. Заметно улучшилась фактическая ситуация со сбытом, которая оказала положительный эффект и на ожидания предпринимателей. Компонента Кадры вышла на пиковый за всю историю наблюдений уровень, в основном за счет ожиданий бизнеса, при сдержанных показателях фактического найма новых сотрудников. Компонента Кредиты осталась вблизи июньского пика, что говорит о высокой доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. Компонента Инвестиции также обновила исторический максимум, что отражает высокую мотивацию предпринимателей развивать свой бизнес.

«Итоги июльского исследования в рамках Индекса RSBI говорят об ускорении темпов роста малого и среднего бизнеса. Так, впервые за два года продажи предпринимателей вышли в зону подъема, указывая на имеющиеся возможности сегмента расти опережающими экономику темпами, а высокая доступность финансовых инструментов в июле стимулировала предпринимательскую деятельность, предоставляя компаниям больше возможностей, что особенно важно в период их развития. Вместе с тем, заметны ограничения роста со стороны рынка труда – дефицит кадров сдерживает найм при готовности бизнеса набирать персонал. Также стоит учитывать, что в период подъема вполне оправданы высокие ожидания, так как они отражают преимущественно взгляды предпринимателей на ближайшее будущее и стремление к дальнейшему развитию», – сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи в июле достигла пикового за четыре года уровня благодаря существенному улучшению фактических показателей, что мотивирует предпринимателей высоко оценивать дальнейшую перспективу.

Четвертый месяц подряд сокращается доля МСП, сообщающих о сокращении выручки в последние месяцы, – впервые с 2018 года таких 31%. На фоне заметного улучшения картины с фактическими продажами растет и число респондентов, оптимистично оценивающих их перспективы. Доля МСП, ожидающих увеличение выручки, повысилась до максимальных уровней с начала пандемии – с 28% до 34%.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Компонента Кадры достигла максимального значения за все время исследований. Рост обеспечен ожиданиями предпринимателей на ближайшие несколько месяцев, однако при высоком спросе на кадры на рынке труда сохраняется их дефицит.

Оптимизм предпринимателей ощутимо усилился в июле: 36% респондентов, а это рост на 12 п.п. по сравнению с прошлым месяцем, планируют нанимать новых сотрудников, что стало максимумом за все время наблюдений. При этом лишь 3% компаний намерены сокращать штат в будущем, и это, в свою очередь, исторический минимум. Однако фактическая ситуация с кадрами отличается от ожидаемой. В 20% опрошенных компаний, что на 3 п.п. больше, чем месяцем ранее, проводились сокращения.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Компонента Инвестиции выросла сразу на 3,2 пункта и достигла рекордного значения за весь период опросов, указывая на высокую активность МСП в части расширения бизнеса.

До 24%, на 5 п.п. по сравнению с июнем, повысилась доля предпринимателей, вкладывавших в последние месяцы средства в бизнес – это также пиковое значение с ноября 2022 года.

Ожидания предпринимателей по дальнейшему увеличению капиталовложений в свой бизнес также позитивны: 31%, максимум с начала исследования, опрошенных компаний намерены наращивать инвестиции. В то же время наблюдается рекордно низкая доля респондентов, задумывающихся о сокращении бизнеса, таких всего 2% от общего числа опрошенных.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Компонента Кредиты осталась вблизи максимума прошлого месяца, отражая сохранение комфортной ситуации с доступностью финансирования.

Удовлетворенный спрос составил 31%, что стало рекордным значением с февраля 2022 года. Такой рост был обеспечен долей в 17% тех, кто уже имел заем в отчетном периоде.

Доля компаний, которые по разным причинам не смогли получить дополнительное финансирование, немного выросла за счет повышения числа отказов по заявке на кредит. Несмотря на это, неудовлетворенный спрос остается близко к историческим минимумам, что говорит об улучшении условий в кредитовании.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Все виды бизнеса показали рост деловой активности в июле, указывая на равномерное развитие в структуре МСП.

Малый бизнес третий месяц подряд демонстрирует опережающий рост, отражая высокий уровень деловой активности в малом предпринимательстве. Существенный подъем сегмента обеспечен совокупным улучшением всех составляющих.

Показатель микро- и среднего бизнеса также находится в зоне уверенного роста благодаря улучшению продаж. При этом в компаниях среднего бизнеса ситуация с фактическим и ожидаемым наймом лучше в связи с наличием бóльших возможностей для привлечения сотрудников.

Деловая активность в июле выросла у торговли и сферы услуг, обновив одновременно два исторических максимума по индексу. Драйвером роста торговых компаний стало совокупное улучшение сразу трех компонент: Продаж, Кадров и Инвестиций. В сфере услуг, напротив, – более позитивно дела обстоят с Кредитами, что также послужило толчком к инвестиционному развитию в данном сегменте.

Показатель деловой активности в производстве сохранил лидирующие позиции в сравнении с другими сферами, оставаясь вблизи июньского пика. У производственных компаний наблюдается улучшение фактического сбыта и повышение инвестактивности.

Индекс RSBI – с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В июльском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1780 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.