Назван средний чек покупки ювелирного украшения в Иркутской области

Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в разных регионах России за первое полугодие 2023 года и выяснил, где тратят на украшения больше всего.

По объему продаж традиционно в лидерах Москва (26,8 млрд. рублей) и Санкт-Петербург (9,2 млрд рублей). В пятерку крупнейших ювелирных рынков также вошли Московская область (9,2 млрд рублей), Краснодарский край (6,2 млрд рублей) и Свердловская область (3,6 млрд рублей).

В первом полугодии 2023 года средний чек на ювелирные украшения в Иркутской области равен 3 843 рублям. Жители Иркутской области потратили на ювелирные украшения 2,2 млрд рублей. По данным Аналитического Центра SOKOLOV, в первом полугодии 2023 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении составил 141,6 млрд руб. В Сибирском федеральном округе оборот ювелирной розницы составил 10%.

Большая часть оборота ювелирной розницы пришлась на Центральный федеральный округ (40%). За ним следуют Приволжский (13%) и Северо-Западный федеральные округа (12%). В Сибирском федеральном округе доля продаж составила 10%. На Уральский и Южный федеральные округа пришлось по 8% продаж, а на Дальневосточный – 7%. Реже всего украшения покупают в Северо-Кавказском федеральном округе – всего 2% от общего объема рынка.

В Иркутской области средний чек на ювелирные украшения на уровне 3 843 рублей. На первом месте стоит Республика Дагестан со средним чеком в 14 363 рубля. На втором месте – Москва со средним чеком 12 450 рублей. В тройку лидеров вошла Магаданская область (11 737 рублей). Затем – Сахалинская область (9 811 рублей) и Чукотский автономный округ (9156 рублей).

Меньше всего на украшения за первый квартал 2023 года потратили в Республике Алтай – в среднем 1 574 рублей. На втором месте оказалась Костромская область (3 224 рублей), на третьем – Калининградская область (3 392 рубля). В ТОП-5 регионов с самым низким средним чеком также вошли Республики Ингушетия (3 636 рублей) и Тыва (3 653 рубля).