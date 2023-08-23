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После прохождения квалификации, от рискованных сделок отказывается каждый десятый инвестор

Как показало исследование Банка России, после тестирования около 10% инвесторов не стали совершать сделки со сложными инструментами. Еще 48% купили только часть инструментов, по которым проходили проверку.

Тестирование позволяет оценить свои знания о финансовом продукте и более осознанно относиться к рискам потерь. При этом инвесторы не воспринимают его как барьер для доступа к ценным бумагам, отмечается в исследовании.

Подробнее о том, в какие инструменты можно вложиться только после прохождения тестирования, а с какими разрешено работать без ограничений, вы узнаете из текста «Во что инвестировать новичку на бирже и что дает статус «квала».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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