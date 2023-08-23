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Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Самая низкая стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке городов- миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Челябинске — 84,5 тыс. руб. В этом же городе и минимальные цены на вторичное жильё — в среднем 75,2 тыс. руб. за метр, следует из исследования аналитиков Домклик. Статистика включает цены на основе данных об ипотечных сделках Сбера с 1 по 20 августа 2023 года.

В числе городов-миллионников с самыми низкими ценами на новостройки, по данным Домклик, также Волгоград (88 тыс. руб.), Самара (96 тыс. руб.) и Воронеж (97,1 тыс.). В остальных российских мегаполисах стоимость первичного «квадрата» превышает 100 тыс. руб.

Цены на первичное жильё в российских городах-миллионниках, с 1 по 20 августа 2023 г.

Город

Первичный рынок:

медианная стоимость м2 (тыс. руб.) с 1 по 20 августа 2023 года

Челябинск

84,5

Волгоград

88,0

Самара

96,0

Воронеж

97,1

Омск

105,2

Ростов-на-Дону

108,0

Красноярск

113,3

Пермь

114,2

Екатеринбург

117,2

Новосибирск

117,8

Уфа

118,6

Нижний Новгород

129,9

Краснодар

130,6

Казань

172,6

Санкт-Петербург

194,2

Москва

275,5

Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, также в Волгограде (78,7 тыс. руб. за 1 кв. м), Воронеже (85,0 тыс.), Омске (85,9 тыс.) и Перми (92,1 тыс.).

Цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках, с 1 по 20 августа 2023 г.

Город

Вторичный рынок:

медианная стоимость м2 (тыс. руб.) с 1 по 20 августа 2023 года

Челябинск

75,2

Волгоград

78,7

Воронеж

85,0

Омск

85,9

Пермь

92,1

Самара

92,2

Ростов-на-Дону

100,8

Красноярск

102,5

Уфа

103,3

Новосибирск

104,5

Краснодар

106,5

Екатеринбург

111,5

Нижний Новгород

115,7

Казань

132,7

Санкт-Петербург

170,1

Москва

259,3

/ Сибирское Информационное Агентство /
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