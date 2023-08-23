Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Самая низкая стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке городов- миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Челябинске — 84,5 тыс. руб. В этом же городе и минимальные цены на вторичное жильё — в среднем 75,2 тыс. руб. за метр, следует из исследования аналитиков Домклик. Статистика включает цены на основе данных об ипотечных сделках Сбера с 1 по 20 августа 2023 года.
В числе городов-миллионников с самыми низкими ценами на новостройки, по данным Домклик, также Волгоград (88 тыс. руб.), Самара (96 тыс. руб.) и Воронеж (97,1 тыс.). В остальных российских мегаполисах стоимость первичного «квадрата» превышает 100 тыс. руб.
Цены на первичное жильё в российских городах-миллионниках, с 1 по 20 августа 2023 г.
|
Город
|
Первичный рынок:
медианная стоимость м2 (тыс. руб.) с 1 по 20 августа 2023 года
|
Челябинск
|
84,5
|
Волгоград
|
88,0
|
Самара
|
96,0
|
Воронеж
|
97,1
|
Омск
|
105,2
|
Ростов-на-Дону
|
108,0
|
Красноярск
|
113,3
|
Пермь
|
114,2
|
Екатеринбург
|
117,2
|
Новосибирск
|
117,8
|
Уфа
|
118,6
|
Нижний Новгород
|
129,9
|
Краснодар
|
130,6
|
Казань
|
172,6
|
Санкт-Петербург
|
194,2
|
Москва
|
275,5
Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, также в Волгограде (78,7 тыс. руб. за 1 кв. м), Воронеже (85,0 тыс.), Омске (85,9 тыс.) и Перми (92,1 тыс.).
Цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках, с 1 по 20 августа 2023 г.
|
Город
|
Вторичный рынок:
медианная стоимость м2 (тыс. руб.) с 1 по 20 августа 2023 года
|
Челябинск
|
75,2
|
Волгоград
|
78,7
|
Воронеж
|
85,0
|
Омск
|
85,9
|
Пермь
|
92,1
|
Самара
|
92,2
|
Ростов-на-Дону
|
100,8
|
Красноярск
|
102,5
|
Уфа
|
103,3
|
Новосибирск
|
104,5
|
Краснодар
|
106,5
|
Екатеринбург
|
111,5
|
Нижний Новгород
|
115,7
|
Казань
|
132,7
|
Санкт-Петербург
|
170,1
|
Москва
|
259,3