Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Самая низкая стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке городов- миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Челябинске — 84,5 тыс. руб. В этом же городе и минимальные цены на вторичное жильё — в среднем 75,2 тыс. руб. за метр, следует из исследования аналитиков Домклик. Статистика включает цены на основе данных об ипотечных сделках Сбера с 1 по 20 августа 2023 года.

В числе городов-миллионников с самыми низкими ценами на новостройки, по данным Домклик, также Волгоград (88 тыс. руб.), Самара (96 тыс. руб.) и Воронеж (97,1 тыс.). В остальных российских мегаполисах стоимость первичного «квадрата» превышает 100 тыс. руб.

Цены на первичное жильё в российских городах-миллионниках, с 1 по 20 августа 2023 г.

Город Первичный рынок: медианная стоимость м2 (тыс. руб.) с 1 по 20 августа 2023 года Челябинск 84,5 Волгоград 88,0 Самара 96,0 Воронеж 97,1 Омск 105,2 Ростов-на-Дону 108,0 Красноярск 113,3 Пермь 114,2 Екатеринбург 117,2 Новосибирск 117,8 Уфа 118,6 Нижний Новгород 129,9 Краснодар 130,6 Казань 172,6 Санкт-Петербург 194,2 Москва 275,5

Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, также в Волгограде (78,7 тыс. руб. за 1 кв. м), Воронеже (85,0 тыс.), Омске (85,9 тыс.) и Перми (92,1 тыс.).

Цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках, с 1 по 20 августа 2023 г.