Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива

Сбер провёл первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причём в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

Эмитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стало ООО «ТД ГраСС» – один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Объём кредита составил 100 млн рублей. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА.

«Выдача первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов – знаковое событие не только для Сбера, но и для всей экономики страны. Технология распределённых реестров, на которой основан рынок цифровых активов, – одна из самых перспективных в мире. Ее применение позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным. Поэтому мы ожидаем новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики», – Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.