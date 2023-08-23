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Средний размер автокредита в июле обновил максимум

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил рекордные 1,43 млн руб., увеличившись на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2023 года – 1,36 млн. руб.). Стоит отметить, что данный показатель растет уже шесть месяцев подряд.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос еще существеннее – на 22,4% (в июле 2022 года – 1,17 млн руб.).

В июле 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

  • Москве (1,96 млн руб.),
  • Московской обл. (1,73 млн. руб.),
  • Санкт-Петербурге (1,72 млн руб.),
  • Ленинградской обл. (1,58 млн руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (1,54 млн руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

  • Белгородская обл. (+12,0%),
  • Свердловская обл. (+11,5%),
  • Республик Башкортостан (+7,8%),
  • Волгоградская обл. (+7,1%),
  • Оренбургская обл. (+7,0%).

Единственными регионами из топ-30, в которых средний чек, напротив, за месяц сократился, оказались:

  • Иркутская обл. (-2,9%),
  • Пермский край (-0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в июле увеличился на 1,0% и 4,4% соответственно.

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«С начала года рост среднего чека кредита на покупку автомобиля превысил 15%, а в июле было зафиксировано рекордное значение данного показателя, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В последнее время росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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