Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта? Комментарий юриста

С 1 марта 2023 года в Трудовом кодексе РФ действуют новые правила, касающиеся работы водителей такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и водителей внеуличного транспорта (например, метро). Новые требования определены статьей 328.1 Трудового кодекса РФ. Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин объясняет в своей новой статье, как теперь принимать на работу водителей.

Кто не допускается к работе

Основное изменение вступило в силу с 1 марта 2023 года: на сегодняшний день к управлению легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение определенных преступлений либо подвергающиеся уголовному преследованию за такие преступления.

О каких преступлениях идет речь:

Запрет на работу Совершенное преступление Управление такси — убийство;

— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

— похищение человека;

— грабеж;

— разбой;

— преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

— преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям;

— преступления, предусмотренные законодательством другого государства (члена Евразийского экономического союза), соответствующие преступлениям, указанным выше. Управление автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта — преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к тяжким и особо тяжким преступлениям;

— преступления, предусмотренные законодательством другого государства (члена Евразийского экономического союза), соответствующие преступлениям, указанным выше.

Что изменилось в связи с нововведением

1. Новый документ при трудоустройстве. Теперь, наряду со «стандартными» документами для трудоустройства (паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, документ об образовании, водительское удостоверение), работник должен будет предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. Такой документ потребуется, если гражданин будет претендовать на выполнение работ, связанных с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта.

Форма справки будет зависеть от гражданства работника. Если работник — гражданин РФ, то справка предоставляется по форме, утвержденной Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. Если речь идет о работнике, который не является гражданином РФ и имеет гражданство другого государства — члена Евразийского экономического союза, нужно будет предоставить 2 документа:

справка по форме, утвержденной Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660; документ, выданный соответствующим компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и заверенный в нотариальном порядке.

2. Новое основание для отстранения от работы. Работодатель будет обязан отстранить от работы (не допускать к работе) сотрудника, трудовая деятельность которого непосредственно связана с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.

3. Новые требования для действующих работников-водителей. Работник — водитель указанных видов транспорта до 1 сентября 2023 года обязан представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Работник — гражданин РФ предоставляет такую справку по форме, указанной в Приказе МВД России от 27.09.2019 № 660; иностранный гражданин — по двум формам:

по форме, указанной в Приказе МВД России от 27.09.2019 № 660;

по форме, выданной компетентным органом иностранного государства, с заверенным переводом на русский язык.

4. Новые основания для увольнения. Если работник не предоставит справку до 1 сентября 2023 года, работодатель должен будет расторгнуть трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ (возникновение установленных Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности).