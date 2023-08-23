Уровень вакантности на рынке складской недвижимости регионов России достиг рекордно низкого уровня

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2023 году компании-арендаторы наращивают и перераспределяют свои складские мощности, адаптируясь к изменениям в цепочках поставок. Рекордный спрос на складские помещения привел к резкому сокращению уровня вакантности и увеличению ставок аренды.

Первое полугодие 2023 года на региональном рынке складских помещений России завершилось резким сокращением доли вакантных площадей, которая за шесть месяцев снизилась на 0,9 п.п. и достигла рекордных 2,0%. По данным Nikoliers, это минимальное значение уровня вакантности за последние 10 лет. Наиболее существенно дефицит проявляется в Казани и Нижнем Новгороде, где практически не осталось свободного предложения в существующих качественных спекулятивных объектах.

Стремительное сокращение уровня вакантности – результат дисбаланса складского рынка, когда объем нового строительства не успевает за динамично растущим уровнем спроса.

Так, в первом полугодии 2023 года спрос на региональном рынке складской недвижимости России достиг максимального полугодового значения – 829 тыс. кв. м. Показатель превышает годовые значения предыдущих лет, уступая лишь итоговому результату 2021 года, когда спрос составил 1,193 млн кв. м. С учетом высокой активности заключения сделок, особенно в формате BTS, ожидается, что итоговый объем спроса текущего года опередит показатель 2021 года.

«Игроки рынка постепенно адаптируются к изменениям в цепочках поставок, наращивая и перераспределяя свои текущие складские мощности. Мы наблюдаем новый рост интереса к ключевым транспортным узлам в городах-миллионниках, а также запросы на складские площади в городах с населением до 500 тыс. человек на ключевых федеральных транспортных магистралях, – комментирует Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers. – Учитывая планы расширения деятельности компаний из сферы e-com и розничной торговли в регионах, мы ожидаем дальнейшее увеличение объемов нового строительства в ближайшей перспективе, а также рост арендных ставок на фоне снижения уровня вакантности».