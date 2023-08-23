Мошенники за день похитили у жителей Иркутской области 6 млн рублей

Шестнадцать жителей Иркутской области стали жертвами аферистов, которые умудрились похитить у них за сутки шесть млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Самую большую за указанный период сумму отдала уборщица из Бодайбо – почти 3 млн рублей. Аферисты предложили ей заработок на инвестициях, убедив оформить крупный заем в банках и прислать кредитные средства на продиктованные счета. Преступники, завладев средствами, пропали.

На аналогичную уловку попалась и пенсионерка из поселка Большой Луг, перечислившая 330 тысяч рублей, а также еще одна уборщица, но уже из Тайшета, инвестировавшая 100 тысяч рублей.

Кроме того, мошенники убедили оформить кредиты и перечислить деньги якобы на безопасный счет, подконтрольный преступникам, жителя Братска, который перевел им почти 1,5 млн рублей.

По указанным, а также иным фактам преступлений проводятся проверки.